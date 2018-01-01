İran'daki protestolarda ölü sayısı 10'a yükseldi
İran'da 5 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Muhalifler yarın için genel grev çağrısında bulundu.
İran'da perşembe gününden bu yana süren rejim karşıtı gösterilerde tansiyon yükseldi.
İran devlet televizyonu protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.
Urumiye, Pardis, İsfahan, Nurabad ve Takestan gibi yerleşim merkezlerinde gerçekleştirilen gösterilere katılım giderek artıyor.
Öte yandan ülkede muhalifler yarın için genel grev çağrısı yaptılar.
Bu arada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İranlılar, İran hükümetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler. Fakat, şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir. Hükümet, vandallık yapan gruplara tolerans göstermeyecektir" dedi.