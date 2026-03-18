İran'dan 5 enerji tesisine tehdit! 3 ülkeye 'tahliye edin' çağrısı

İran, petrol rafinelerinin ABD ve İsrail tarafından hedef alındığını açıklamasının ardından bölgedeki enerji altyapısına yönelik yeni bir uyarıda bulundu.

Tahran yönetimi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'daki ABD bağlantılı petrol tesislerinin hedef alınabileceğini duyurarak, bu bölgeler için tahliye çağrısı yaptı.

5 tesis için hedef açıklaması

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan bildiride, bölgede yer alan 5 enerji tesisinin vurulacağı belirtildi. Açıklamada, Suudi Arabistan'daki Samerf Rafinerisi ve Al Jubail Petrokimya Kompleksi, BAE'deki Al Hosn Doğalgaz Sahası ile Katar'daki Chevron bağlantılı Masaiid Petrokimya Kompleksi, Masaiid Holding Şirketi ve Ras Laffan Rafinerisi'nin 1 ve 2'nci fazlarının "doğrudan ve meşru hedefler haline geldiği ve ilerleyen saatlerde hedef alınacağı" ifade edildi.

Tahliye çağrısı yapıldı

Bildiride, sivillere ve tesis çalışanlarına açık uyarıda bulunularak, "Tüm sivillerin, bölge sakinlerinin ve ilgili tesislerde çalışanların bu bölgeleri derhal terk etmeleri ve gecikmeksizin güvenli bir mesafeye gitmelerinin" istendiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Yöneticilerinize bu tehlikeli yola girmemeleri ve uluslarının kaderiyle kumar oynamamaları konusunda açık ve tekrar tekrar uyarılar yapıldı ancak onlar halklarının iradesini temsil etmeyen ve kendilerine dayatılan kararlar almayı seçtiler. Bu nedenle, bu yoldan kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğunu tamamen kendilerine aittir" ifadelerine yer verildi.

Gerilim enerji altyapısına taşındı

İran'ın güneyinde, Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı tesislerin daha önce ABD ve İsrail tarafından hedef alındığı bildirilmişti. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin doğrudan enerji altyapısına yöneldiğine işaret ediyor.

Basra Körfezi'nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri olarak kabul edilen Güney Pars, İran ile Katar arasında paylaşılıyor. Saha, her iki ülkenin enerji üretimi ve ihracatı açısından kritik bir rol oynarken, olası bir hasarın bölgesel enerji dengelerini de etkileyebileceği değerlendiriliyor.