İran'dan "80 ABD askeri öldürüldü" iddiası

08 Ocak 2020

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde füzelerin üsteki hassas ve hayati noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği, birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar aldığını iddia etti.

Haberde ayrıca ABD'ye ait 104 noktanın da İran'ın hedefinde olduğu ve Washington'ın yeni bir adım atması durumunda buralara saldırı düzenleneceği kaydedildi.

Öte yandan İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldürüldüğü iddiasını doğrulatamadığını belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri:

ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici karşılık veririz

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" belirtti.

Bakıri, İran tarafından Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bunun Süleymani'nin öldürülmesine karşılık İran silahlı kuvvetlerinin gücünün küçük bir göstergesi olduğunu belirterek, "ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici ve kesin bir karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD yöneticilerinin, "dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan İran'ın gücünü anlamalarının ve bu konuda ilkeli bir tutum benimsemelerinin zamanının geldiğini" savunan Bakıri, ABD'nin, en kısa sürede ordusunu bölgeden çıkarması gerektiğini bildirdi.

Irak: Saldırıda can kaybımız yok

Bu arada Irak yönetimi, İran'ın ülkedeki ABD üslerine düzenlediği saldırıda Irak güçlerinden herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Irak toprakları, 01.45 - 02.15 saatlerinde 22 füzeli saldırıya maruz kaldı. Söz konusu füzelerden 17'si Ayn el-Esed Hava Üssü'ne, 5'i ise Erbil'e (ABD üssüne) isabet etti." ifadesi kullanıldı.

Füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, Irak güçlerinden ise herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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Kaynak: AA