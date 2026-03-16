İran'dan ABD mesajı! 'Ateşkes talebinde bulunmadık'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran takvimine göre yılın son haftasında düzenlenen basın toplantısında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz yılın İran açısından zorlu ancak aynı zamanda gurur verici bir dönem olduğunu söyleyen Arakçi, ülkenin iki ayrı savaşla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Arakçi, "Bana göre geçtiğimiz yıl İran tarihinde benzersiz bir yıl oldu. İki savaş yaşadık. Birini geride bıraktık, diğeri ise devam ediyor. Ayrıca birçok şehit verdik. Ancak aynı zamanda gurur, onur ve iftiharla dolu bir yıl oldu. Düşmanların şartsız teslimiyet talebiyle başlattığı bir savaşla karşı karşıya kaldık, ancak 12 günün sonunda bu kez kendileri şartsız ateşkes istemek zorunda kaldı. Aynı senaryo bu kez daha büyük bir şiddet ve güçle yeniden tekrarlandı. Tüm imkanlarını seferber ederek bu kez o sonucu elde etmeye çalıştılar" dedi.

"Hürmüz Boğazı düşmanlarımıza kapalıdır"

Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma da değinen Arakçi, bazı ülkelerin boğazın güvenliğinin sağlanması için dış destek aradığını öne sürdü.

Arakçi, "Bugün, savaşın başlamasından yaklaşık 15 gün sonra, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için dün düşman saydıkları kişilere başvuruyorlar. Diğer ülkelerden gelip Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına yardım etmelerini istiyorlar. Hürmüz Boğazı açık ancak düşmanlarımıza, yani ülkemize saldıranlara ve onların müttefiklerine kapalıdır" ifadelerini kullandı.

"Ateşkes talebinde bulunmadık"

İran'ın direnişini sürdüreceğini vurgulayan Arakçi, ülkesinin ABD'ye ateşkes talebinde bulunmadığını söyledi.

Arakçi, "ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve ateşkes talebinde bulunmadık. Ancak bu savaş bir daha tekrarlanmayacak şekilde sona ermelidir. Ateşkes istemediğimizi söylememizin nedeni savaşa hevesli olmamız değildir. Bu kez savaş, düşmanlarımızın bu saldırıları ve saldırganlıkları bir daha tekrarlamayı akıllarından bile geçiremeyecekleri şekilde sona ermelidir. Sanırım şimdiye kadar iyi bir ders aldılar ve hangi milletle karşı karşıya olduklarını anladılar. Kendini savunma konusunda hiçbir tereddüt göstermeyen, gerektiğinde savaşı sonuna kadar sürdürmeye ve gerekli gördüğü her yere taşımaya hazır bir milletle karşı karşıyalar" şeklinde konuştu.