İran'dan ABD mesajı! 'Müzakere aşamasında değiliz'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin aracılar üzerinden ABD ile mesaj alışverişinde bulunduğunu ancak bu temasların "resmi müzakereler" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Bekayi, ABD'nin "aşırı taleplerini" sürdürmesinin yeni müzakerelerin önünde engel oluşturduğunu vurguladı.

"Müzakere aşamasında değiliz"

Mısır'ın İran ile ABD arasında yeni bir arabulucu rolü üstlenip üstlenmediğine ilişkin soruya yanıt veren Bekayi, "Aracılar üzerinden temaslar yapılıyor. Şu anda müzakere aşamasında değiliz. (ABD'nin) Aşırı beklenti ve talepleri devam ettiği sürece müzakere ve uzlaşı zemini olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran ve ABD arasındaki mevcut temasların, müzakerelerde yeni bir aşamaya geçildiği anlamına gelmediğini belirtti. İki ülkenin birbirinin haklarına saygı duyması gerektiğini dile getiren sözcü, eşit şartlar oluşmadan görüşmelerin ilerlemeyeceğini kaydetti.

"Makul diyaloğa hazırız"

İranlı yetkili, ABD'nin İran'ın çıkarlarını ve haklarını dikkate alan makul bir diyalog ortamı oluşturması durumunda nükleer müzakerelere açık olduklarını ifade etti.