İran'dan ABD ve İsrail'e sert mesaj! 'Onların kalbini yakacağız'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkenin bütünlüğünü hedef aldığı öne sürülen yapılara karşı sert mesajlar verdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Laricani, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ve ABD-İsrail saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kalbimizi yaktılar, biz de onların kalbini yakacağız"

Laricani, saldırılara ilişkin açıklamasında, "ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız" ifadelerini kullandı. İsrail'in İran'ı bölmeyi amaçladığını savunan Laricani, bu yöndeki girişimlere karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.

"Hiçbir hoşgörümüz yoktur"

Ülkenin parçalanmasına yönelik olası girişimlere karşı silahlı kuvvetlerin hazır olduğunu belirten Laricani, "İran'ı parçalamayı düşünen gruplar bilmelidir ki, hiçbir hoşgörümüz yoktur ve silahlı kuvvetler ile millet, İran'ın birliği için dimdik ayaktadır. Hafif bir rüzgâr esmiş gibi düşünmesinler ve İran'ın bir bölümünü ayırabileceklerini sanmasınlar. Silahlı kuvvetler bu konuda tam yetkilidir. Bu gruplara cevabımız, dünkü gibi olacaktır" dedi.

Liderlik Konseyi bugün kurulacak

Hamaney'in ölümünün ardından yeni liderin belirlenmesi sürecine ilişkin de bilgi veren Laricani, "Liderlik Konseyi'nin kurulması için dün bir toplantı yaparak hazırlıklarımızı yaptık. Bu konsey bugün kurulacak" açıklamasında bulundu.