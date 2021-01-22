İran'dan ABD'nin Suriye yaptırımlarının "derhal" kaldırılması çağrısı

Tasnim haber ajansının Perşembe günkü haberine göre İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, Suriye'ye yönelik "siyasi, hukuka aykırı ve insanlık dışı" yaptırımların, Suriyelilerin çeşitli sorunlardan kötü bir şekilde etkilendiği bir dönemde uygulandığını söyledi.

Ravançi, "Suriyeliler terör eylemlerinden ve aynı zamanda COVID-19 pandemisinden ciddi şekilde zarar görürken, böyle insanlık dışı yaptırımlar en basit haliyle en savunmasız insanları hedef alarak yaşadıkları zorluğu hakaret boyutuna taşıyor" dedi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, "ABD'nin Suriye'nin bazı bölümlerini işgal ederek Arap ülkesinin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini" de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua