İran’dan ABD’nin yaptırım kararına sert tepki

ABD’nin İran’ın inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlar açıklamasına Tahran’dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington’un söz konusu kararını "şeytanca, yasa dışı ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yeni yaptırım kararıyla İran halkına karşı yürüttüğü uzun süreli düşmanlıkta “yeni bir rekor” kırdığını savundu.

Kararın insanlığa karşı işlenen bir suç olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bekayi, “ABD, İran halkını temel insan haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan çok katmanlı yaptırımlarla baskı politikasını sürdürmektedir” dedi.

Açıklamasında ABD’ye yönelik güvensizliğin bu tür adımlarla daha da pekiştiğini ifade eden Bekayi, baskı ve yaptırımların İran halkının ABD’nin iyi niyetli olmadığına dair inancını güçlendirdiğini söyledi.

Bekayi, “ABD siyasetçilerinin İran’ın kalkınma ve ilerleme yolunu baltalamak için hiçbir kötülükten geri durmayacağına dair halkımızın inancı her geçen gün daha da kuvvetleniyor” dedi.

Yeni yaptırım kararının, bugün yapılması planlanan 5. tur müzakereler öncesine denk gelmesine de dikkat çeken Bekayi, Washington’un diplomasiye olan samimiyetini sorgulattığını belirtti. “Halkımız, böylesine mantıksız ve kin dolu yaklaşımlara karşı dimdik durmaya kararlıdır” ifadelerini kullandı.

ABD’den inşaat sektörüne yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü İran’ın inşaat faaliyetlerini hedef alan yeni bir yaptırım paketi duyurdu.

Açıklamada, inşaat sektörünün İran Devrim Muhafızları’nın denetiminde olduğu öne sürülerek, nükleer ve askeri programlarda kullanılabileceği değerlendirilen 10 malzeme yaptırım listesine alındı.

Bu malzemeler arasında nikel-krom alaşımı, magnezyum külçesi, sodyum perklorat ve bakır-tungsten alaşımı da bulunuyor.

Ayrıca, bu malzemelerin İran’a tedarik edilmesine aracılık eden kişi ve kuruluşların da yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.