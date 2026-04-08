İran'dan ABD'ye 10 şartlı ateşkes mesajı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Yardımcısı Ali Nikzad, katıldığı bir televizyon programında ABD ile varılan 2 haftalık geçici ateşkese ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu teklife değinen Nikzad, "Trump 15 maddelik bir metin hazırlamış ve bununla kendisini kazanan ilan etmek istemişti. Bu 15 maddede nükleer, füze, direniş ve insan hakları gibi konuları gündeme getirmiş, ayrıca 450 kilo uranyumun teslim edilmesini istemişti. Ancak biz kendi 10 maddelik şartlarımızı ortaya koyduk" dedi.

"10 şart kabul edilmezse dini lider imzaya izin vermeyecek"

Tahran yönetiminin hazırladığı 10 maddelik teklifin müzakere sürecinin temelini oluşturacağını belirten Nikzad, "İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, bu 10 şart için Dini Lider Mücteba Hamaney'den izin almıştır. Anayasa çerçevesinde ve liderliğin onayıyla müzakere sürecinde kararlılıkla durduk ve ABD hiçbir hedefine ulaşamadı. Eğer 10 maddelik teklif müzakerelerde kabul edilmezse dini lider, anlaşma için imzaya izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı artık eski haline dönmeyecek"

Savaş sonrası Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir plan hazırlanacağını belirten Nikzad, "Bu Boğaz için farklı bir planımız olmalı, haklarımızı savunmalıyız ve bu konuyu da hükümet ve Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde Meclis'te yasaya dönüştüreceğiz. Hürmüz Boğazı artık eski haline dönmeyecek. Bu konuda bugün Meclis'te de bir oturum gerçekleştirdik" dedi.

"Nükleer silah üretmemeye yönelik taahhüdü kabul ediyoruz"

Nikzad, "Belirlenen şartlar arasında her türlü saldırının tamamen durdurulması, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ile koordinasyon içinde yapılması, birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması ve İran'ın zararlarının tazmin edilmesi yer almaktadır. Ayrıca İran'ın nükleer silah üretmemeye yönelik taahhüdünü de kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Direnişi unutmadık, bütçede düzenleme yapılacak"

Savaş sonrası sürece de değinen Nikzad, "Bununla birlikte şartlarımızda direnişi de unutmadık. Meclis'te savaş sonrası şartları da dikkate aldık. Meclis Başkanı'nın görüşü doğrultusunda bütçede bazı düzenlemeler yapılacak ve Allah'ın izniyle ülkeyi geçmişten daha iyi bir noktaya taşıyacağız" dedi.