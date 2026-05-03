İran'dan ABD'ye '100 milyar dolarlık yalan' iddiası

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran ile yaşanan gerilimin maliyetine ilişkin resmi açıklamalarını hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı, Pentagon'un savaşın ekonomik boyutuna dair kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini savundu.

Arakçi, yaptığı açıklamada, "Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun bu kumarının Amerika'ya şu ana kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar" ifadelerini kullandı. Açıklamasında maliyetin iddia edilen rakamın dört katı olduğunu ileri süren Arakçi, dolaylı yüklerin de hızla arttığını belirtti.

İranlı Bakan, ABD'deki hane halkı üzerindeki etkilerin giderek ağırlaştığını savunarak, "ABD vergi mükellefleri için dolaylı maliyetler ise çok daha yüksek. Her Amerikan hanesinin aylık faturası 500 dolar ve hızla artıyor. 'Önce İsrail' her zaman 'Sonra Amerika' anlamına gelir" dedi.

Pentagon'un açıkladığı maliyet: 25 milyar dolar

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde 29 Nisan'da yapılan oturumda, Pentagon yetkilileri savaşın maliyetine ilişkin farklı bir tablo ortaya koydu.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile birlikte ifade veren bütçe denetim yetkilisi Jules Hurst, İran'la yaşanan sürecin maliyetinin şu ana kadar yaklaşık 25 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı.

Hurst, söz konusu harcamaların önemli bölümünün mühimmat giderlerinden oluştuğunu belirterek, "Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) çerçevesindeki harcamaların durumu, yaklaşık 25 milyar dolar seviyesinde" ifadelerini kullandı.