İran’dan ABD'ye dikkat çeken teklif: Nükleer müzakereler sonra konuşulsun

ABD’li bir yetkili ile konuya yakın iki kaynağın aktardığı bilgilere göre İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve çatışmaların sonlandırılmasına yönelik yeni bir planı Washington’a sundu. Söz konusu öneride, nükleer müzakerelerin daha ileri bir aşamaya ertelenmesi yer alıyor.

Diplomatik süreçte yeni öneri

Axios’un haberine göre, diplomatik temaslarda yaşanan tıkanıklık ve İran yönetimi içindeki nükleer tavizlere ilişkin görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. Yeni teklifin, bu iç anlaşmazlıkları aşarak daha hızlı bir çözüm yolu oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

Buna karşın uzmanlar, boğazın açılması ve deniz ablukasının kaldırılmasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı elindeki en güçlü baskı unsurlarından birini zayıflatabileceği görüşünde. Washington yönetimi ise İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu azaltmasını ve zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını amaçlıyor.

Beyaz Saray’da İran gündemi

Üç ABD’li yetkiliye göre Trump’ın, Pazartesi günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda bir araya gelerek İran dosyasını değerlendirmesi bekleniyor. Görüşmede müzakerelerdeki çıkmaz ve izlenebilecek olası adımların ele alınacağı ifade ediliyor.

Trump, Fox News’a verdiği demeçte İran’ın petrol ihracatını sınırlayan deniz ablukasının sürdürülmesi gerektiğini belirterek, bunun Tahran yönetimini kısa sürede geri adım atmaya zorlayabileceğini dile getirdi.

Arakçi’nin temasları sonuç vermedi

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi’nin hafta sonu Pakistan’da yürüttüğü temaslardan somut bir sonuç çıkmadığı bildirildi. ABD tarafının, Arakçi ile İslamabad’da görüşmesi planlanan özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’in ziyaretini iptal ettiği kaydedildi.

Arakçi’nin ayrıca Umman’da Hürmüz Boğazı gündemiyle temaslarda bulunduğu ve pazartesi günü Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin beklendiği aktarıldı.

Önce boğaz, sonra ateşkes planı

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre İran, Pakistanlı arabulucular üzerinden ilettiği yeni teklifinde öncelikle boğazdaki krizin çözülmesini, ardından uzun vadeli bir ateşkes ya da kalıcı barış anlaşmasına geçilmesini öngörüyor. Nükleer müzakerelerin ise bu aşamadan sonra başlaması planlanıyor.