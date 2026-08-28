Google Haberler

İran'dan ABD'ye diplomasi mesajı: Baskı işe yaramaz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin baskı politikasının işe yaramadığını anlaması halinde diplomasinin yeniden rayına oturtulabileceğini belirtti. Arakçi, Washington yönetimine güven inşa etme, saygılı bir dil kullanma, İran'ın haklarını tanıma ve verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İran'dan ABD'ye diplomasi mesajı: Baskı işe yaramaz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin "baskının işe yaramadığını" anlaması durumunda diplomasinin yeniden rayına oturtulabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile "yapıcı görüşmeler" gerçekleştirdiklerini belirtti Bakan Arakçi paylaşımında, "Diplomasiyi yeniden rayına oturtmak imkansız değil. Bu durum, ABD'nin şu basit gerçeği anlamasına bağlıdır: baskı işe yaramaz. ABD güven inşa etmeli, saygılı bir dil kullanmalı, haklarımızı tanımalı ve verdiği sözleri tutmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan İsrail'e 3,1 milyar Euro'luk savunma hamlesiYunanistan'dan İsrail'e 3,1 milyar Euro'luk savunma hamlesiDünya
Nepal'de bilanço ağırlaşıyor: Selde 538 kişi hayatını kaybettiNepal'de bilanço ağırlaşıyor: Selde 538 kişi hayatını kaybettiDünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar