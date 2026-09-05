İran'dan ABD'ye ekonomik savaş mesajı: 'Bu cephede de yenilecek'

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımlar ve deniz ablukasına karşı ekonomik mücadele için bir programları olduğunu açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Arif, ekonomik baskılara ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik savaşa karşı programımız var. Düşman bu cephede de yenilecek" ifadelerini kullandı.

Toplumsal sermayeyi koruma vurgusu

Arif, ABD ve İsrail'in ekonomik savaşla birlikte "sistemin toplumsal sermayesini" de hedef aldığını savundu. Bu nedenle toplumsal sermayenin korunmasını bir "cihat" olarak nitelendirdi.

Doların satış kuru 225 bin tümene ulaştı

Öte yandan İran'daki serbest döviz piyasasını takip eden "pashizi.com" adlı internet sitesinin verileri, doların serbest piyasadaki satış kurunun 225 bin tümene ulaştığını gösterdi.