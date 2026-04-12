İran'dan ABD'ye güvensizlik mesajı: 'Tek toplantıda anlaşma beklenmezdi'

İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin ardından Tahran'dan değerlendirme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, temasların sonucuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, görüşmelerin zorlu bir atmosferde gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in 9 ay içerisinde ikinci kez giriştikleri ve 40 gün süren bir savaşın ardından, sadece güvensizlik değil, kuşku ve şüphenin hakim olduğu bir atmosferde yapıldı. Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu" ifadelerini kullandı.

Hürmüz ve bölge başlıkları süreci zorlaştırdı

Bekayi, müzakerelerde ilerleme sağlanamamasının nedenlerinden birinin de gündemin genişliği olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı ve bölgesel gelişmelerin görüşmelere dahil edilmesinin süreci daha karmaşık hale getirdiğini kaydetti.

Görüşmelerin geleceği belirsiz

Sözcü, temasların devam edip etmeyeceğine ilişkin net bir değerlendirmede bulunmadı. Öte yandan Mehr Haber Ajansı, İran heyetinin Pakistan'dan ayrıldığını duyurdu.

İslamabad'da dün başlayan ABD-İran dolaylı görüşmelerinin yaklaşık 21 saat sürdüğü, ancak tarafların herhangi bir sonuca varmadan görüşmeleri tamamladığı bildirildi.