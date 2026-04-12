İran'dan ABD'ye net mesaj: Güvenimizi kazanma zamanı

İran ile ABD arasında Pakistan'da yürütülen müzakereler sonuçsuz kalırken, İran'dan Washington yönetimine net mesaj geldi.

Güvenimizi kazanma zamanı

Müzakerelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İran Meclis Başkanı Kalibaf, görüşme öncesinde iyi niyetlerini ve gerekli iradeye sahip olduklarını vurguladıklarını belirterek "Daha önceki iki savaş nedeniyle karşı tarafa güvenimiz yok. ABD bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Karşı taraf bu müzakere turunda İranlı heyetin güvenini kazanamadı. Güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanıdır" ifadesini kullandı.

Kalibaf ayrıca, İran halkının çıkarlarını hem askeri hem de diplomatik yollarla korumaya devam edeceklerini belirterek, diplomasiyi askeri mücadelenin yanında bir yöntem olarak gördüklerini ifade etti. Müzakerelere ev sahipliği yapan Pakistan'a ve İranlı heyete çabalarından ötürü teşekkürlerini sundu.​​​​​​​

Müzakerelerden anlaşma çıkmadı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı. İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.