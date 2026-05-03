İran'dan ABD'ye net mesaj: Trump seçim yapmalı

ABD-İran arasında savaşı sonladıracak anlaşma belirsizliğe girerken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 12 maddelik planın kabul edilebilir görünmediğini, İran’ın geçmişteki eylemleri nedeniyle de 'yeterince bedel ödemediğini' savundu.

"Trump seçim yapmalı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise bu açıklamaya sert karşılık verdi. DMO'nun İstihbarat Kurumu sosyal medya hesabından açıklama yaparken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın ablukaya karşı Pentagon'a verdiği ültimatom; Çin, Rusya ve Avrupa'nın Washington'a karşı ton değiştirmesi; Trump'ın Kongre'ye gönderdiği pasif içerikli mektup; İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesi hepsi tek bir anlama geliyor: Trump, imkansız bir operasyon ile İran'la kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı."

Açıklamada ayrıca "ABD için karar alma alanının daraldığı" ifade edildi.

Saldırı ihtimali ortadan kalkmadı

Trump ise açıklamasında İran'a yönelik saldırı ihtimalinin ortadan kalkmadığını ifade ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki 'dostane' olarak nitelendirdi.

Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yılda insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediklerinden dolayı bunun kabul edilebilir olabileceğini hayal edemiyorum."