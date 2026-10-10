İran'dan ABD'ye nükleer rest: Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz

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ABD ile İran arasında nükleer program konusunda yaşanan anlaşmazlık sürerken Tahran yönetimi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmayacağını açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD'nin nükleer kapasitenin azaltılması yönündeki taleplerine karşı çıkarak ülkesinin uranyum stoklarından da vazgeçmeyeceğini bildirdi.

İran devlet medyasına konuşan İslami, Washington yönetiminin nükleer tesislere yönelik tehditlerinin yeni olmadığını belirtti. Uranyum zenginleştirmenin nükleer faaliyetlerin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan İslami, "Zenginleştirme, nükleer sürecin ayrılmaz bir parçasıdır ve bundan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Sürecin başlangıç noktasına sahip değilseniz nasıl bir nükleer endüstriniz olduğunu iddia edebilirsiniz? Nükleer endüstri, bilim ve teknolojinin itici gücüdür." dedi.

Hürmüz Boğazı için 7 günlük plan

İran'ın açıklaması, iki ülkenin savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden deniz trafiğine açmak amacıyla karşılıklı tekliflerde bulunduğu bir dönemde geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Tahran tarafından sunulan öneriye verdiği yanıta birkaç gün içerisinde karşılık verebileceklerini söyledi. İran'ın teklifine göre gerekli şartların yerine getirilmesi halinde küresel enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, yedi gün içerisinde yeniden açılabilecek.

Trump'tan saldırı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yürütülen görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek kasım ayında düzenlenecek Kongre ara seçimlerinden önce herhangi bir saldırı gerçekleştirmeyeceklerini açıkladı.

Nükleer silah suçlamalarını reddediyor

ABD, İsrail ve diğer Batılı ülkeler, İran'ın uranyumu yüzde 60 seviyesine kadar zenginleştirmesini nükleer silah geliştirme çabalarının göstergesi olarak değerlendiriyor. Söz konusu oran, sivil amaçlı kullanım için gereken seviyenin üzerinde bulunurken nükleer silah üretiminde kullanılan yaklaşık yüzde 90'lık zenginleştirme seviyesine yaklaşıyor.

Tahran yönetimi ise nükleer programının askeri amaç taşıdığı yönündeki iddiaları reddediyor. İranlı yetkililer, en yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyum stoklarının seyreltilmesine yönelik bir anlaşmaya açık olabileceklerini belirtiyor.