İran’dan ABD'ye 'savaşa dönüş' mesajı: Sürprizlerle dolu olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasına 1 saat kala Körfez ülkelerinin araya girmesiyle operasyonu birkaç günlüğüne ertelediklerini ve İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını iddai ederken, anlaşma sağlanmaması halinde askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Gerilimin dozunu artıran bu açıklamaların ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerikan ordusunun F-35 dahil olmak üzere onlarca uçak kaybettiğine dair bilgi içeren Kongre raporuna işaret ederek net mesaj verdi.

"Savaşa dönüş daha pek çok sürpriz içerecek"

Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İran'a savaşın başlatılmasından aylar sonra, ABD Kongresi milyarlarca dolar değerinde onlarca uçağın kaybını kabul ediyor. Göklere çıkarılan F-35'i ilk kez düşürenin de güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz olduğu doğrulandı. Öğrendiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle, savaşa dönüş daha pek çok sürpriz içerecek."

ABD Kongresinin Araştırma Servisi tarafından hazırlanan raporda, ABD ordusunun İran ile savaş sırasında 1 F-35, 4 F-15, 7 KC-135 yakıt ikmal uçağı başta olmak üzere toplam 42 uçak kaybettiği bilgileri yer almıştı.