İran'dan ABD'ye sert mesaj: İhlale karşılık veririz

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İran devlet televizyonuna göre, Meclis Başkanı Kalibaf, İran'a gelen Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Ahmed Muzani ile görüştü.

Kalibaf, görüşmede, ABD ile müzakerelerin yalnızca savaşa hazır olanlar tarafından yürütülmesi gerektiğini belirterek, Washington’un Tahran ile yaptığı anlaşmayı ihlal etmesi durumunda İran’ın karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Son savaşta ABD, İsrail ve NATO’nun, İran’ı birkaç gün içinde teslim olmaya zorlayabileceklerini düşündüğünü vurgulayan Kalibaf, savaşın İran'ın teslim olmasıyla sona ermeyeceğini, dünyanın da bunu gördüğünü ifade etti.

Kalibaf, ABD’lilere güvenmediklerini, müzakereler sırasında bunu ABD Başkan Yardımcısı James D. Vance’a da söylediğini aktardı.

Ülkelerini savunmaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Kalibaf, ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesi durumunda ABD’ye karşı kararlı bir şekilde duracaklarını söyledi.

Kalibaf, savaşı sona erdirmenin tüm ülkeler için öncelikli bir konu olduğunu ifade ederek, “Ancak herkes bu savaşın İran'ın teslim olmasıyla asla sona ermeyeceğini bilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Muzani de İran ile ABD arasındaki savaşı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Kalibaf’ın çabalarının barışa yol açabileceğine inandığını söyledi.

Kalibaf ile Muzani, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda, özellikle de ekonomik alanda geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.