İran'dan ABD'ye sert mesaj! 'İyi niyet yoktu'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin desteğiyle İsrail tarafından ülkeye yönelik gerçekleştirilen saldırıların Washington'un nükleer müzakerelerde "en başından beri iyi niyetten yoksun olduğunu" gösterdiğini söyledi.

Bekayi'den 'geçmişte yaşananlar unutulamaz' mesajı

Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlama ihtimaline dair soruya yanıt veren Bekayi, Tahran'ın geçmişte yaşananları dikkate almadan Washington'la ilişkilerin geleceğini tartışamayacağını vurguladı.

Bekayi, "Öncelikle, ABD ile ilgili olarak, müzakereler sırasında ABD'nin desteğiyle Siyonist rejimin (İsrail) saldırganlığına uğradığımız gerçeğini her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Siyonist rejim, müzakere süreciyle eş zamanlı olarak ABD ile koordinasyon ve işbirliği içinde İran'a karşı yasadışı saldırılar gerçekleştirdi" dedi.

"ABD 2015'te nükleer anlaşmadan çekildi"

Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden devreye sokma girişimini de eleştiren Bekayi, bu adımı "son derece sorumsuz ve mantıksız" ve "yasal dayanaktan yoksun" olarak nitelendirdi. ABD'nin 2015'te nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Bekayi, "İran'ın anlaşmaya uymadığından bahsettiklerinde hangi anlaşmadan söz ettiklerini sormalıyız" ifadelerini kullandı.

İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya alma kararının "tamamen yasal ve anlaşma çerçevesinde" olduğunu belirten Bekayi, bunun ABD'nin çekilmesine ve Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmemesine bir yanıt niteliği taşıdığını kaydetti.

Bekayi ayrıca, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve UAEA ile Güvenlik Anlaşması üyesi olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile temaslarını sürdürdüğünü, ancak nükleer tesislere yönelik son saldırıların ardından hazırlanan yeni iş birliği protokolünün Meclis'te incelendiğini belirtti.

Geçen hafta UAEA müfettişlerinin Buşehr Nükleer Santrali'ndeki yakıt değişimini denetlemek için ülkeye geldiğini aktaran Bekayi, "Şu anda İran'da devam eden bir denetim yok ve hiçbir müfettiş de bulunmuyor" dedi. Sözcü, UAEA ile yürütülen görüşmelerde iki tur toplantı yapıldığını ancak henüz nihai bir sonuca ulaşılmadığını da açıkladı.