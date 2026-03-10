İran'dan ABD'ye sert mesaj! Müzakere ihtimali var mı?

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ortak saldırıların ardından misilleme operasyonlarını sürdürüyor. Taraflar arasındaki çatışmalar, ABD ile yürütülen diplomatik temaslar devam ederken İran'ın hedef alınması ve Tahran yönetiminin Körfez bölgesindeki ABD varlıklarına karşılık vermesiyle daha geniş bir alana yayıldı.

Arakçi'den müzakere mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PBS News'e konuşan Arakçi, "Acı tecrübelerden sonra ABD ile müzakere yok" diyerek Washington yönetimiyle yeniden diplomatik temas kurulmasının gündemde olmadığını belirtti.

Arakçi, "Bize saldırmak gibi bir niyetleri olmadığını ve İran'ın nükleer sorununu barışçıl bir şekilde müzakere yoluyla çözmek istediklerini söylediler. Ama yine de bize saldırdılar. Amerikalılarla görüşme konusunun yeniden gündeme geleceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD-İsrail'in Planları Başarısız"

ABD ve İsrail'in yürüttüğü askeri sürecin hedeflerine ulaşamadığını savunan Arakçi, operasyonların başarısız olduğunu öne sürdü. "A Planı başarısız oldu, şimdi diğer planları deniyorlar. Ancak bunların hepsi başarısız oluyor" diyen Arakçi, tarafların yeni arayışlar içinde olduğunu dile getirdi.

"Belirgin hedefleri yok" değerlendirmesi

Arakçi, ABD ve İsrail'in net bir askeri hedef ortaya koyamadığını iddia ederek yerleşim bölgelerine yönelik saldırıların ayrım gözetmeksizin gerçekleştirildiğini savundu. İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların petrol fiyatlarını yükselttiğini belirten Arakçi, çatışmaların somut bir amaca hizmet etmediğini ileri sürdü.

"Bu savaş için gerçekçi bir hedefleri olduğunu düşünmüyorum. Söyledikleri ve yaptıkları arasında bir karmaşa var. Sürdürdükleri makul bir sebep göremiyorum. Baştaki hedeflerine ulaşmada başarısız oldular ve 10 gün sonunda amaçsız olduklarını düşünüyorum" dedi.

"Meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz"

İran'ın bölgedeki ABD varlıklarına yönelik saldırılarını savunma çerçevesinde değerlendiren Arakçi, Tahran yönetiminin önceden uyarılarda bulunduğunu belirtti. Arakçi, "Bölgedeki herkesi, eğer ABD bize saldırırsa ABD topraklarına ulaşamayacağımız için bölgedeki üslerine, tesislerine, kurulumlarına ve varlıklarına saldırılar düzenlemek zorunda kalacağımız konusunda uyarmıştık. Yaptığımız sadece kendimizi savunmak. Kesinlikle yasadışı saldırılarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.