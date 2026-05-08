İran'dan ABD'ye sert tepki! 'Baskıya asla boyun eğmeyeceğiz'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan son gerilime ilişkin açıklamada bulundu. Erakçi, diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğü bir dönemde ABD'nin yeniden askeri adımlar attığını savunarak, İran'ın baskıya boyun eğmeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın arabuluculuğunda devam eden diplomatik sürece dikkat çekti.

Erakçi açıklamasında, "Ne zaman diplomatik süreç masada olsa ABD, pervasızca askeri maceraya yöneliyor. Bu kaba bir baskı taktiği mi? Yoksa süreci bozmak isteyenlerin ABD Başkanı'nı başka bir bataklığa sürüklemek için kandırması mı? Nedenleri ne olursa olsun, sonuç aynı: İranlılar asla baskıya boyun eğmez" ifadelerini kullandı.

Hürmüz çevresinde gerilim tırmandı

Gerilim, ABD'nin İran'a ait bir petrol tankerine saldırı düzenlediği yönündeki iddiaların ardından yükseldi. İran donanmasının da bölgede bulunan ABD savaş gemilerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığı belirtildi.

Bunun ardından ABD güçlerinin İran'ın güney kıyısındaki bazı bölgelere saldırı düzenlediği aktarıldı.