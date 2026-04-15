İran’dan ABD’ye sert uyarı: Abluka sürerse bölgesel ticaret durur

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz ablukasına ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD’nin bölgedeki deniz ablukasını sürdürmesi ve İran’a ait ticari gemiler ile tankerler için güvensizlik oluşturmasının, ateşkesin ihlaline yönelik bir hazırlık anlamına geleceği ifade edildi.

İran tarafı, Washington yönetiminin bu politikayı devam ettirmesi halinde bölgedeki deniz ticaretine doğrudan müdahale edileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Saldırgan ve terörist ABD, bölgedeki yasa dışı deniz ablukasını sürdürmek ve İran ticari gemileri ve tankerleri için güvensizlik oluşturmak istiyorsa bu eylemi ateşkesin ihlaline bir hazırlık olacaktır. Eğer ABD bölgeye yönelik deniz ablukasını sürdürürse İran’ın güçlü silahlı kuvvetleri Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de hiçbir ihracat ve ithalatın devam etmesine izin vermeyecektir” denildi.