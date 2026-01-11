İran'dan ABD'ye sert uyarı: Askeri üsler hedef olur

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri saldırısı durumunda İsrail ve ABD'ye ait askeri hedeflerin vurulacağını söyledi. İran devlet televizyonunun aktardığına göre Kalibaf, Meclis'te yaptığı konuşmada ülkedeki son gelişmeleri ve devam eden protestoları değerlendirdi.

"Teröristlerle savaşıyoruz"

Kalibaf, "ABD'nin askeri bir saldırı düzenlemesi halinde, hem İsrail hem de ABD'nin askeri ve denizcilik merkezleri bizim için meşru hedef olacaktır" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, ABD ve İsrail'in rejim karşıtı gösterileri desteklediğini savunan Kalibaf, "Düşmanlar, 12 gün savaşında ülke içi teröristleri harekete geçirmeyi planlamışlar ama başarılı olamamışlardı. Şimdi, ülke içi teröristleri harekete geçirdiler. Teröristlerle savaşıyoruz" dedi.

Kalibaf'ın açıklamaları sırasında bazı milletvekillerinin ABD karşıtı sloganlar attığı bildirildi. Öte yandan Donald Trump, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada İran'daki protestoları yakından izlediklerini belirterek, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız" ifadelerini kullanmıştı.

Protestolar sürüyor

İran'da protestolar, 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında yaşadığı sert değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da başladı ve kısa sürede birçok kente yayıldı. Gösterilerde ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi, 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını ve 2 bin 638 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta protestoların şiddetlenmesiyle birlikte çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami, 2 hastane ve 26 bankanın da aralarında bulunduğu kamu binalarının tahrip edildiği açıklandı. Tahran yönetimi internet erişimini kısıtlarken, ülke içinde ve Avrupa'daki bazı İran büyükelçilikleri önünde rejim karşıtı gösterilerin sürdüğü bildirildi.