İran'dan ABD'ye sert uyarı: 'Köpekbalıklarına yem olursunuz'

İran Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kara harekâtı tehditlerine sert ifadelerle karşılık verildi.

Açıklamada, olası bir kara saldırısına karşı İran'ın güçlü şekilde karşılık vereceği vurgulandı.

ABD'nin kara harekâtı tehdidine yanıt

İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel birimlerinden Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, yayımladığı görüntülü mesajda Trump'ın İran'a yönelik kara saldırısı tehditlerini değerlendirdi. Zülfikari, ABD'nin geçmişte bölge ülkelerine ve halklarına zarar verdiğini öne sürdü.

"Tehditlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz"

Zülfikari, ABD'nin kara harekâtı tehditlerini uygulamaya koymasını beklediklerini belirterek, bu durumda ağır sonuçlar doğabileceğini ifade etti. İranlı yetkili, olası bir çatışmada ABD askerlerinin ciddi kayıplar verebileceğini ileri sürdü.

Trump'a sert suçlamalar

Trump'ı hedef alan Zülfikari, Trump'ın İsrail Başbakanı ile ilişkisine atıfta bulunarak eleştirilerde bulundu. Açıklamada, "Trump, İsrail Başbakanı'nın (Binyamin Netanyahu) piyonu ve Epstein davasındaki geçmişi nedeniyle terörist Mossad'ın baskısı altında" ifadeleri kullanıldı.

İranlı askeri yetkili, ABD'nin olası bir kara harekâtı başlatması durumunda ağır sonuçlarla karşılaşacağını savunarak, "bu durumda yalnızca Amerikan askerlerinin aşağılanarak esir alınmakla kalmayacağını aynı zamanda Amerikan askerleri ve komutanlarının Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem olacağını" dedi.