İran'dan ABD'ye suçlama: Anlaşmayı onlar engelledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin gösterdiği esnekliklere rağmen ABD'nin nükleer anlaşmaya varılmasını engellediğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre Erakçi, haftalık kabine toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta yürüttüğü resmi temaslara ilişkin bilgi verdi.

"Esneklik gösterilip taraflarla son kez görüşmeler yapıldı"

ABD'li ve Avrupalı yetkililerle yaptığı görüşmelere değinen Erakçi, "Her şeyin açığa çıkması amacıyla son olarak gerekli esneklik gösterilip taraflarla son kez görüşmeler yapıldı. Ancak önceden de öngörüldüğü gibi, bu süreç Amerikalıların engellemeleri nedeniyle sonuçsuz kaldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Erakçi'nin New York'ta ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Avrupalı bakanların da katılacağı doğrudan görüşme önerdiğini, ancak Witkoff'un bu teklifi kabul etmediğini aktardı.