İran'dan ABD'ye tepki: Ateşkes ihlal edildi

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaş sürecini yöneten Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek İran’a ait bir petrol tankerini vurduğunu açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Zülfikari, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "ABD ordusu ateşkesi ihlal ederek, İran kıyı sularında Cask bölgesinden Hürmüz Boğazı yönüne ilerleyen İran'a ait bir petrol tankerini hedef aldı" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca, ABD güçlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin Füceyre açıklarında Hürmüz Boğazı’na giriş yaptığı belirtilen başka bir gemiye de saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Trump: Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur

ABD Başkanı Trump ise Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum" diye yanıt veren Trump, anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi.

Trump, Tahran'a bir an önce anlaşmaya imza atması çağrısında bulunarak, "Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur. Eğer imzalanmazsa, çok acı çekecekler" diye konuştu.