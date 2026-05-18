İran'dan ABD'ye yeni teklif: 'Geri adım yok'
Pakistan kaynakları, İran'ın revize edilen yeni teklifinin ABD'ye iletildiğini açıkladı. Sürece ilişkin konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington'a sunulan talepler konusunda geri adım atmayacaklarını belirterek, "Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz ve ülkemizin onurunu kimsenin rahatlığı için feda etmeyeceğiz" dedi.
Pakistan kaynakları, İran'ın revize edilen yeni teklifinin ABD'ye iletildiğini açıkladı. Teklifin içeriğine ilişkin detaylar netleşmezken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İran devlet televizyonuna konuşan Pezeşkiyan, Washington'a iletilen talepler konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.
Pezeşkiyan, "Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz ve ülkemizin onurunu kimsenin rahatlığı için feda etmeyeceğiz. Onurla müzakereler yürütüyoruz ve geri adım atmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.
Teklifin 14 maddeden oluştuğu iddiası
İran basınında yer alan haberlerde, Tahran yönetiminin hazırladığı yeni teklif metninin 14 maddeden oluştuğu öne sürüldü.
Haberlere göre teklifin, taraflar arasındaki düşmanlıkların sona erdirilmesi ile güven artırıcı adımlara odaklandığı belirtildi.