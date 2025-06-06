İran’dan Avrupa üçlüsüne sert uyarı: Yeni bir hata eşiğindesiniz

İran ile Batı arasında nükleer gerilim yeniden tırmanıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İngiltere, Almanya ve Fransa’ya yönelik sert uyarılarda bulundu.

Arakçi, üç Avrupa ülkesini İran'ın nükleer programına yönelik tutumları nedeniyle eleştirerek, “Avrupa üçlüsü yeni bir stratejik hatanın eşiğinde. İran, haklarının ihlaline karşı sert ve kararlı bir yanıt verecektir” ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yıllardır süren yapıcı iş birliğe rağmen, ülkesinin yeniden yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlanmasının temelsiz olduğunu savundu.

“Bu üç ülke 2005’te de benzer bir hata yaptı ve bunun sonucu olarak İran’da uranyum zenginleştirme faaliyetleri başladı. Gerçekten son yirmi yılda hiçbir ders almadılar mı?” diye soran Arakçi, geçmişte yaşanan nükleer krizleri hatırlattı.

BMGK dosyası yolda

UAEA’nın 31 Mayıs tarihli raporunda İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun Şubat’ta 274,8 kilogramdan Mayıs ortasında 408,6 kilograma yükseldiği açıklanmıştı. Bu artışın ardından Ajans, İran’a UAEA ile iş birliği yapması çağrısında bulunmuştu.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, İngiltere, Almanya ve Fransa, bu gelişmeler üzerine İran dosyasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşımaya hazırlanıyor.

Eğer dosya BMGK gündemine girerse, İran’a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden devreye sokabilecek olan “tetik mekanizması”nın çalıştırılması ihtimali bulunuyor.

İran tarafı ise bu adımı doğrudan bir provokasyon ve diyalog zemininin sabote edilmesi olarak değerlendiriyor. Arakçi, “Tüm sorumluluk, sürece müdahil olmak için her türlü yöntemi kullanan sorumsuz aktörlerde olacaktır” diyerek Avrupa’yı son kez uyardı.