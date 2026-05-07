İran'dan Axios'un "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına alaycı yalanlama

İran Meclis Başkanı ve ABD ile yürütülen görüşmelerde heyet başkanı olarak görev yapan Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran ile Washington arasında anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki ABD basınında çıkan iddiaları alaycı bir ifadeyle yalanladı.

Kalibaf, X hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce de birçok kez “anlaşma yakın” yönünde haberler yayımlayan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık açıklamalarına yer veren Amerikan merkezli Axios’un haberini tiye aldı.

"Bana güven kardeşim"

Sosyal medyada doğrulanmamış ve kaynağı belirsiz paylaşımlarla dalga geçmek için kullanılan, kabaca “Bana güven kardeşim” anlamına gelen “Source: Trust Me Bro” ifadesine gönderme yapan Kalibaf, Axios için “Fauxios Operasyonu” ifadesini kullandı. Kalibaf’ın kullandığı “Fauxios” ifadesinin, İngilizcede “sahte” ve “uydurma” anlamlarında kullanılan “faux” kelimesine gönderme yaptığı değerlendirildi.

Axios, dün yayımladığı ve adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran ile ABD’nin savaşı sona erdirecek bir mutabakat zaptını imzalamaya yakın olduğunu öne sürmüştü.