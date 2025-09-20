İran’dan Batı’ya rest: Aşırı taleplere teslim olmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Batılı ülkelerin “snapback” mekanizmasını devreye sokarak Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirme girişimine sert tepki gösterdi.

“Önümüzü kesemezler”

Pezeşkiyan, Tahran’da düzenlenen 2025 Dünya Bilim Olimpiyatları töreninde yaptığı konuşmada, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın aldığı kararın İran’ın kararlılığını bozamayacağını söyledi:

“Dün gece snapback yaptırımlarını geri getirmek için toplandılar. Yolumuzu mu tıkıyorlar? Yolu, beyinler ve düşünceler bulur veya yeni yol açar. Bizim önümüzü kesemezler. Aşırı taleplere asla teslim olmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz.”

“Natanz’ı vurabilirler ama insanımızı durduramazlar”

ABD ve İsrail’in haziran ayında İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılara da değinen Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

“Natanz’ımızı ve Fordo’muzu vurabilirler. Ancak Natanz’ı ve Natanz’dan çok daha önemlisini inşa eden, inşa etmeye devam edecek olan bizim insanlarımızdır. İlerleme azmi, iradesi ve yeteneği olan hiç kimsenin önü kesilemez.”

Snapback süreci

Avrupa ülkeleri, 28 Ağustos’ta İran’ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle “snapback” mekanizmasını devreye sokma kararı almıştı. Bu mekanizma, BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesine olanak tanıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa’nın bu yönde hukuki dayanağı bulunmadığını savunurken, Rusya ve Çin de alınan kararı “geçersiz ve mantıksız” olarak nitelendirdi.

Snapback süreci için belirlenen takvim işliyor. Eğer son dakika bir anlaşma olmaz ya da süre uzatılmazsa, 28 Eylül gece yarısı itibarıyla İran’a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden uygulanacak.