İran'dan Batı'ya ültimatom

08 Mayıs 2019

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurdu.

"Taahhütlerimizin bir kısmını düşürüyoruz" diyen Ruhani, önceki koşullara dönüş için petrol ve bankacılık yaptırımlarının kaldırılmasını istedi. İran Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Zenginleştirilmiş uranyum miktarımız 300 kilograma ulaştığında bunu iki ülkeye satıyorduk. Bugün bu eylemi durduruyoruz. Ağır su satmaya da son veriyoruz. Eğer önümüzdeki 60 gün içinde başta petrol satışımız ve bankacılık yaptırımlarının kaldırılması gibi ana çıkarlarımız sağlanırsa, önceki koşullara geri döneriz. Bu beklentimiz yerine getirilmediği takdirde uranyum zenginleştirme konusunda sınırlamamız olmayacaktır. Nükleer anlaşma temelinde uranyum zenginleştirme düzeyimiz 3.67 olarak belirlenmişti. Biz bunu da durdururuz ve artık her hangi bir sınırlamaya bağlı kalmayacağız. Bu durumda bile isteklerimiz karşılık bulmazsa, diğer karar ve eylemlerimizi uygulayacağız."

"Anlaşma dışına çıkmıyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine karşılık, "İran, nükleer anlaşma kapsamında gönüllü şekilde uyguladığı bazı taahhütleri yerine getirmemeyi çıkarlarına uygun görmüştür" açıklamasını yaptı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'da açıklama yapan Zarif, ABD'nin anlaşmadan ayrılmasının üzerinden bir yıl geçtiğini, bu sürede anlaşma taraflarının İran'ın çıkarlarını koruyacak adımları atamadığını belirtti. Avrupa Birliği ile uluslararası toplumun ABD'nin baskılarına karşı koyacak güçte olmadığını ifade etti.

Zarif, anlaşmanın 26. ve 36. maddelerinin İran'a bu hakkı verdiğini vurgulayarak, "Yani biz nükleer anlaşma dışında değil, anlaşma kapsamında hareket ediyoruz" dedi.

İran'a nükleer muafiyet

Kaynak: AA