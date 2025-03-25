İran'dan dev kaçakçılık operasyonu
İran tarafından 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen gemiye, Basra Körfezi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İHA
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İran’da kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen bir gemiye operasyon düzenledi. İran Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi’ndeki operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konulduğu belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.