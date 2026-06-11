İran’dan dikkat çeken hamle: Elon Musk’ın şirketleri vurulacak hedefler listesinde

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İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, İran basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Fars Haber Ajansı’nın haberine göre İran, Batı Asya’daki askeri hedef listesini genişleterek ABD’li milyarder Elon Musk’ın şirketleriyle bağlantılı olduğu belirtilen bazı kuruluşları da listeye ekledi.

Şifreli iletişim sistemleri

Haberde, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX bünyesindeki Starlink ve Starshield projelerinin ABD ordusuna çeşitli alanlarda destek sağladığı öne sürüldü. Bu desteklerin gözetleme faaliyetleri, şifreli iletişim sistemleri ve güvenli veri aktarımı gibi kritik alanları kapsadığı iddia edildi.

İran medyası, söz konusu faaliyetlerin askeri açıdan stratejik önem taşıdığını savunarak bu nedenle ilgili altyapıların hedef listesine dahil edildiğini ileri sürdü.

Starlink uydu ağı merkezleri

Habere göre İran’ın güncellenen hedef listesinde yalnızca İsrail değil, bazı Arap ülkelerinde faaliyet gösteren kuruluşlar da bulunuyor. Özellikle İsrail, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’daki Starlink uydu ağı merkezlerinin listede yer aldığı öne sürüldü.

Bunun yanı sıra Musk’ın şirketleriyle bağlantılı olduğu belirtilen bazı ticari ve finansal kuruluşların da İran tarafından takip edildiği iddia edildi.

BAE’deki şirketler dikkat çekti

Fars Haber Ajansı’nın haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli “Alpha Dhabi” ve “Mubadala” adlı şirketlerin belirli altyapılarının da İran’ın yeni hedefleri arasında gösterildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca bazı bankaların ve SpaceX hissedarlarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen kuruluşların da listede yer aldığı belirtildi.

İran medyasında yer alan iddialara ilişkin İranlı yetkililerden veya Elon Musk’ın şirketlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu haberler uluslararası kamuoyunda yakından takip edilirken, gelişmenin bölgedeki jeopolitik gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.