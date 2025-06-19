İran'dan dikkat çeken Hürmüz Boğazı mesajı! 'Kapatmak seçeneklerimiz arasında'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Behnam Saidi, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İran'ın elinde çeşitli yanıt seçenekleri bulunduğunu belirtti. İran medyasına yaptığı açıklamada Saidi, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da seçeneklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Gelişmelere göre farklı adımlar atılabilir

İsrail ve ona destek veren ülkelere karşı İran'ın ne zaman, nerede ve nasıl karşılık vereceğine dair kararın, yetkili merciler ve İran Silahlı Kuvvetleri tarafından verileceğini belirten Saidi, gelişmelere göre farklı adımların atılabileceğini vurguladı.

Saidi ayrıca, "Eğer düşmanlar vatanımıza ve halkımıza tehdit oluşturursa kesinlikle güçlü ve caydırıcı bir yanıt alacaklar" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın önemi

Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti açısından büyük önem taşıyor. Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği boğaz, küresel petrol arzının yaklaşık üçte birini barındırıyor.

İran'ın bu stratejik geçiş noktasını kapatma ihtimalini gündeme getirmesi, yalnızca bölgesel değil küresel etkiler yaratabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, boğazın kapanması halinde enerji fiyatlarında ciddi artışlar yaşanabilir ve petrol tedarik zincirinde önemli aksamalar meydana gelebilir.

ABD ve Batılı ülkeler, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını 'kırmızı çizgi' olarak görüyor. Bu tür bir adımın, ekonomik etkilerin yanı sıra askeri ve siyasi gerilimleri de artırabileceği ifade ediliyor.