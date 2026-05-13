İran'dan dikkat çeken Hürmüz çıkışı: Petrol gelirlerinin iki katı getiri sağlayacak

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya, Hürmüz Boğazı'nın ekonomik ve stratejik önemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekremi Niya, boğaz üzerindeki kontrolün İran'a sağlayacağı ekonomik katkının petrol gelirlerinin iki katına ulaşabileceğini savundu.

Ekremi Niya, açıklamalarını İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde düzenlenen ve ABD ile İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi için gerçekleştirilen anma töreninde yaptı.

"Dış politikadaki gücümüzü artıracak"

İranlı askeri yetkili, Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin değerlendirmesinde, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, petrol gelirlerimizin iki katı seviyesinde ekonomik getiri sağlayacak. Buradaki denetimimiz dış politikadaki gücümüzü de artıracak" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki askeri denetim vurgusu

Ekremi Niya, İran'ın askeri yapılanmasının Hürmüz Boğazı üzerindeki konumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Devrim Muhafızları Ordusu'nun boğazın batı bölümünü, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin ise doğu kısmını kontrol ettiğini söyledi.

İranlı sözcü ayrıca, İran halkının ABD'yi bölgeden çıkardığını ileri sürdü.