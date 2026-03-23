İran’dan dikkat çeken teşekkür: Sanchez’e destek füzelere yansıdı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyon 24. gününe girerken, bölgedeki gerilim her geçen gün daha da artıyor. Bu süreçte Tahran yönetiminden dikkat çeken yeni bir adım geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in ABD’ye karşı çıkarak İspanyol üslerini kapatma yönündeki kararı, Washington ile Madrid hattında tansiyonu yükseltti. İran ise bu kararı olumlu karşılayarak Sanchez’in tutumunu övdü. Tahran yönetimi, teşekkür mesajı içeren görselleri bölgedeki füzelere yerleştirmeye başladı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri harekât başlatmıştı.

İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.