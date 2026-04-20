İran'dan diplomasi mesajı: 'Savaş kimsenin yararına değil'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgedeki gerilime ilişkin yaptığı açıklamalarda savaşın hiçbir taraf için fayda sağlamayacağını belirterek, diplomasi ve akılcı yöntemlerin öne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

"Savaş kimsenin yararına değildir"

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Pezeşkiyan, Adalet Bakanlığı'na yaptığı ziyaret sırasında konuştu. Cumhurbaşkanı, "Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır" dedi.

"Dikkatli olunmalı" vurgusu

Bölgesel ve küresel gelişmelere yaklaşımda dengeli bir tutumun önemine işaret eden Pezeşkiyan, "düşmana karşı (ABD-İsrail) güvensizlik ve ilişkilerde dikkatli olmanın da kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunu vurguladı.

İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri arasındaki birliğin güçlendirilmesi, komplolarla mücadele etmenin ve dış güçlerin suistimalini önlemenin en önemli yoludur. Dayanışma, samimiyet ve ortak katılım sayesinde bu süreç aşılabilir ve ülkenin izzet ve ilerleme yolu sürdürülebilir" ifadelerini kullandı.

"Savaşın genişletilmesini istemiyoruz"

Pezeşkiyan, daha önce Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı ziyarette de benzer mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı, "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.