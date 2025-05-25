İran'dan Doğu sınırına 400 kilometrelik güvenlik duvarı
İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, Afganistan ve Pakistan sınırlarında kaçak geçişleri ve güvenlik tehditlerini engellemek amacıyla yıl sonuna kadar 400 kilometrelik güvenlik duvarı inşa edileceğini açıkladı. Duvar, akıllı sensörler ve ileri teknolojiyle donatılacak. Projenin 103 kilometresi tamamlanırken, 140 kilometrelik bölümün altyapısı hazırlandı.
İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, Afganistan ve Pakistan’la sınırı bulunan doğu bölgelere yıl sonuna kadar 400 kilometrelik güvenlik duvarı inşa edileceğini açıkladı.
103 kilometrelik duvar inşa edildi
Devlet televizyonuna konuşan Haydari, "Şu ana kadar 103 kilometrelik duvar inşa ettik ve 140 kilometrelik duvarın altyapısını hazırladık. Yıl sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.
Yasa dışı geçişler ve rejim karşıtı grupların girişi engellenecek
Haydari, inşa edilen duvarın gelişmiş izleme sistemleri ve akıllı sensörlerle donatılacağını da belirtti.
Tahran yönetimi, Afganistan ve Pakistan sınırlarında inşa edilen 4 metre yüksekliğindeki beton bariyerlerle yasa dışı geçişlerin ve rejim karşıtı grupların ülkeye girişinin önüne geçmeyi amaçlıyor.