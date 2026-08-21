İran'dan dolara karşı yeni hamle: Ulusal para çağrısı

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Tahran'a yönelik yeni yaptırımlarının ardından ekonomik alanda karşı hamle yapılması gerektiğini söyledi.

Bağdat'taki İran Büyükelçiliğinde İranlı ve Iraklı iş insanlarıyla bir araya gelen Kalibaf, yaptırımların etkisini azaltmak için yeni ticaret yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

"Şerefimizi ve haysiyetimizi savunacağız"

Tahran yönetiminin ne savaş yanlısı olduğunu ne de savaş aradığını ifade eden Kalibaf, "Biz ancak Müslümanlar olarak İslam ümmetinde tek bir ilkeye inanıyoruz: İnsanların gelip şerefimize ve haysiyetimize ayak basmasına ve gitmesine izin vermeyeceğiz. Bu yolda mülkümüzü ve yerimizi koruyacak, şerefimizi ve haysiyetimizi savunacağız" dedi.

"Ulusal para birimleriyle ticaret mümkün"

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına işaret eden Kalibaf, "Müslüman ülkelerin kaynaklarına ve hammaddelerine dikkat ederseniz, düşmanlarımızın bunları yağmalamaya geldiğini fark edeceksiniz. Dolayısıyla bu şartlar altında, haksız yaptırımlara karşı planlama yapmalı ve bunların üstesinden gelebilmeliyiz. Bugün, ulusal para birimleriyle ticaret işlemleri yapmak ve Amerikan para birimine darbe vurmak mümkündür." ifadelerini kullandı.

"Askeri güç tek başına yeterli değil"

İran'ın askeri kapasitesinin korunduğunu savunan Kalibaf, ülkenin ayakta kalması için bunun tek başına yeterli olmayacağını da söyledi.

Güvenlik ile ekonominin birlikte güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kalibaf, halkın ekonomik koşullarının kötüleştiği, üretim ve finansal sistemin işlemediği bir ortamda askeri gücün sürdürülebilirlik sağlamayacağını ifade etti.

Kalibaf, ABD'nin askeri yöntemlerden yeniden ekonomik baskıya yöneldiğini savunurken, İranlı iş insanlarını da bu mücadelenin önemli aktörleri olarak nitelendirdi.