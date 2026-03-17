İran’dan FIFA’ya talep: Dünya Kupası maçları Meksika’da oynansın

İran'ın Meksika Büyükelçiliği, İranlı oyuncuların yer aldığı tüm Dünya Kupası maçlarının ABD'den Meksika'ya taşınması için Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu.

İran'ın Meksika Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj'ın İranlı oyuncuların katılacağı Dünya Kupası maçlarının Meksika'ya alınması için FIFA ile görüşme yürüttüğü ifade edildi. Taj'ın açıklamasına yer verilerek, "Trump'ın İran Milli Takımının güvenliğini sağlayamayacağını açıkça belirtmesi göz önüne alındığında kesinlikle ABD'ye seyahat etmeyeceğiz. İran'ın Dünya Kupası maçlarının Meksika'da yapılması için FIFA ile görüşmeler yürütüyoruz" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta, İran Milli Futbol Takımının Dünya Kupası'na katılmasının "kendi can ve güvenlikleri için" uygun olmayacağını söylemişti.

İran, 11 Haziran'dan itibaren ABD, Kanada ve Meksika'da ortaklaşa düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı ve programa göre maçlarından 2'sini Los Angeles ve Seattle'da oynayacak.