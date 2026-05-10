İran'dan Hark Adası açıklaması: 'Petrol sızıntısı yok'

İran Petrol Terminalleri Şirketi, ülkenin en önemli petrol ihracat noktalarından biri olan Hark Adası yakınlarında petrol sızıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti. Şirket, geçtiğimiz hafta uydu görüntülerine dayandırılarak ortaya atılan haberlerin ardından bölgede kapsamlı incelemeler yapıldığını açıkladı.

"Ek saha denetimleri gerçekleştirildi"

Şirketten yapılan açıklamada, iddiaların gündeme gelmesinin ardından teknik ekiplerin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamaya göre bölgede ek saha denetimleri ile laboratuvar testleri gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde depolama tankları, boru hatları, yükleme tesisleri ve Hark Adası çevresinde faaliyet gösteren tankerlerde herhangi bir sızıntı bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi.

MEMAC da sızıntı olmadığını bildirdi

İran Petrol Terminalleri Şirketi ayrıca, Deniz Acil Durum Karşılıklı Yardım Merkezi'nin (MEMAC) de bölgede petrol sızıntısına ilişkin herhangi bir işaret tespit etmediğini aktardı.