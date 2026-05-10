İran'dan Hark Adası açıklaması: 'Petrol sızıntısı yok'
İran Petrol Terminalleri Şirketi, ülkenin kritik petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası yakınlarında petrol sızıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Uydu görüntülerine dayandırılan haberlerin ardından bölgede ek saha denetimleri ve laboratuvar testleri gerçekleştirildiğini açıklayan şirket, depolama tankları, boru hatları, yükleme tesisleri ve tankerlerde herhangi bir sızıntı bulgusuna rastlanmadığını duyurdu.
"Ek saha denetimleri gerçekleştirildi"
Şirketten yapılan açıklamada, iddiaların gündeme gelmesinin ardından teknik ekiplerin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamaya göre bölgede ek saha denetimleri ile laboratuvar testleri gerçekleştirildi.
Yapılan incelemelerde depolama tankları, boru hatları, yükleme tesisleri ve Hark Adası çevresinde faaliyet gösteren tankerlerde herhangi bir sızıntı bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi.
MEMAC da sızıntı olmadığını bildirdi
İran Petrol Terminalleri Şirketi ayrıca, Deniz Acil Durum Karşılıklı Yardım Merkezi'nin (MEMAC) de bölgede petrol sızıntısına ilişkin herhangi bir işaret tespit etmediğini aktardı.