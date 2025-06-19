İran'dan 'hastane vurmadık' açıklaması! İsrail’in siber altyapısı ve komuta merkezi hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tenim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, bu sabah İran tarafından İsrail'e yönelik gerçekleştirilen misilleme saldırılarının 14. dalgasında İsrail'e ait komuta ve istihbarat merkezlerini hedef alındı.

Hedef noktalar arasında IDF'nin komuta ve istihbarat karargahı (IDF C4i) ile Gav-Yam Teknoloji Parkı içerisinde yer alan bir askerî istihbarat kampı yer aldı.

"İsrail medyası hastane olarak gösteriyor"

İsrail medyasında söz konusu yerin "hastane" olarak gösterilmeye çalışıldığı savunulan haberde, hedef alınan yerin hastane yanındaki İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) komuta ve istihbarat (IDF C4i) karargahı ve Gav-Yam Teknoloji Parkı'ndaki bir ordu istihbarat kampı olduğu kaydedildi.

Aynı haberde, vurulan yapılarda İsrail ordusuna ait dijital komuta sistemleri, siber operasyon altyapıları ve çok sayıda askerin bulunduğu iddia edildi.