İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Herhangi bir anlaşma yok'

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İran basını, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine yeniden açılması konusunda anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi. Boğazın mevcut şartlar altında kapalı kalacağı belirtildi.

"Herhangi bir anlaşma yapılmadı"

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre İranlı müzakere heyetine yakın, adı açıklanmayan bir kaynak Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaynak, boğazın gemi geçişlerine açılması için uzlaşma sağlandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu konuda herhangi bir anlaşma yapılmadığını ifade etti.

Geçişlere Devrim Muhafızları izni

Adı açıklanmayan askeri bir kaynak da ABD'nin "düşmanca" eylemlerini sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulacağını belirtti.

Kaynak, gemilerin yalnızca önceden duyurulan rota üzerinden ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin izniyle boğazdan geçebileceğini bildirdi.