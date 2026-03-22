İran'dan Hürmüz çıkışı: Gemilere 2 milyon dolar geçiş ücreti

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Burucerdi, İran'ın boğazdan geçen bazı gemilerden geçiş ücreti tahsil ettiğini ifade etti.

"Yeni bir egemenlik anlayışı" vurgusu

Bir televizyon programına katılan Burucerdi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uzun yılların ardından farklı bir yaklaşım benimsediğini belirtti.

Ülkesinin, boğazdan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını dile getiren Burucerdi, bu uygulamayı "yeni bir egemenlik anlayışı" olarak nitelendirdi.

Burucerdi, Hürmüz Boğazı'nda geçişlerden ücret alınmasının İran'ın bölgedeki etkisini ortaya koyduğunu savundu.