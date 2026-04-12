İran’dan Hürmüz mesajı: “Boğazın anahtarı bizim elimizde”
İran lideri Mücteba Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Pakistan’da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine atıfta bulunarak Hürmüz Boğazı konusunda dikkat çeken bir mesaj verdi. Velayeti, “Hürmüz Boğazı’nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir” ifadelerini kullandı.
Velayeti, sosyal medya platformundaki hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.
İran diplomasisinin tarih boyunca amacının ve temel ilkesinin İran'ı korumak olduğunu belirten Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir" ifadesini kullandı.