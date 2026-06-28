İran'dan Hürmüz mesajı: Kontrol tamamen bizde

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’a geldi. Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşen Arakçi ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Arakçi, Irak'a, İran'a verdikleri destek ve dayanışma için teşekkür ederek, ABD ile imzalanan mutabakata değindi. Savaşın sona ermesi için mutabakatın Lübnan ile ilgili maddeler de dahil olmak üzere tüm bölümlerine uyulması gerektiğiniifade eden Arakçi, "Bu, mutabakatın ilk maddesiydi" dedi.

"Herhangi bir müdahale boğazın açılmasını geciktirecektir"

Hürmüz Boğazı’nın tamamen İran kontrolü altında olduğunu söyleyen Abbas Arakçi, "Hürmüz Boğazı, önümüzdeki 30 gün boyunca İran’ın tam gözetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek ve tüm engeller kaldırıldıktan sonra su yolunun tam kapasitesi yeniden sağlanacaktır. Bu konuda başka hiçbir taraf ya da devletin yetkisi yoktur. Bu, mutabakat kapsamında tamamen açıktır ve herhangi bir müdahale ya da tek taraflı adım, durumu daha da kötüleştirecek ve boğazın yeniden açılmasını geciktirecektir" şeklinde konuştu.

Bölgedeki ülkelerini kapsayan yeni çerçeve talebi

Körfez ülkeleriyle bir güvenlik çerçevesi oluşturulması çağrısında bulunan Arakçi, "Bölgedeki tüm ülkeleri kapsayan ve bölge dışından hiçbir ülkenin varlığı ya da müdahalesi olmadan yeni bir çerçeveye ulaşmalıyız" dedi.

Hamaney açıklaması

Arakçi, ABD ile İran savaşında hayatını kaybeden İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney için Irak'taki kutsal mekanlarda cenaze töreni düzenleneceğini belirterek, "Düzenlenmesi planlanan cenaze törenlerine ilişkin koordinasyon çalışmaları hala devam ediyor" dedi.

"Bölge güvenliği bölge halkının sorumluluğu"

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise toplantıda bölgede süren çatışmalara değinerek, "Bölgede savaş farklı bir biçimde devam ediyor ve Hürmüz Boğazı çevresinde askeri çatışmalar yaşanıyor. Savaşın sona erdirilmesi hepimiz için bir önceliktir. Bölge güvenliği bölge halkının sorumluluğu olmalıdır. Bölge kendini çeşitli yollarla koruyabilir" diye konuştu.

Hüseyin, bölgedeki savaşın daha da genişlememesi gerektiğini belirterek, "Irak, Körfez ülkeleri ile İran arasında güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nın açılması ve deniz ablukasının kaldırılmasına vurgu yapan Hüseyin, boğazdaki gerilimin Irak ekonomisini doğrudan etkilediğini ve savaş nedeniyle petrol ihracatının aksamasının ülke ekonomisinde ciddi kayıplara yol açtığını söyledi.