İran'dan Hürmüz resti: Biz yapamazsak kimse yapamaz

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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Emir Hatemi, ülkesine uygulanan hava ve deniz kısıtlamalarına tepki göstererek bölgedeki ticaretin engellenebileceği mesajını verdi.

Yerel basına göre Hatemi, kısıtlamaların bölge genelinde sonuçları olacağını belirterek "Eğer İran ticaret yapamaz ve yaşayamaz ise bölgede hiç kimse ticaret yapamaz ve yaşayamaz" dedi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın ülkesi için "izzet ve şeref olduğunu" savunan Hatemi, düşman olarak nitelendirdiği ülkelerin bu su yolundan yararlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İran ordusundan ABD ve İsrail'e uyarı

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya ise ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik olası saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekreminiya, böyle bir durumda ABD ve İsrail'in daha fazla zarar göreceğini ileri sürerek İran Silahlı Kuvvetlerinin muhtemel tüm saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.