İran'dan iddialara yalanlama! 'Rusya'dan S-400 alımı söz konusu değil'

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, ülkesinin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığına ilişkin iddiaları bir kez daha yalanladı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı (ILNA)'nın aktardığına göre Celali, Rusya ile ilişkilerdeki son gelişmeler hakkında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerine bilgi verdi. Celali, "İran'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma talebi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini belirten Celali, Rusya'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik politikasını desteklediğini söyledi. Ayrıca, Moskova yönetiminin İsrail'in İran'a yönelik saldırısından haberdar olmadığını dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda da gündem olmuştu

Batı medyasında geçtiğimiz aylarda, İran'ın Rusya'dan S-400 aldığı ve sistemin İsfahan yakınlarında test edildiği yönünde haberler çıkmış, Celali bu iddiaları o dönemde de reddetmişti.

Haziran ayında İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından, Rusya'nın İran'a Su-35 savaş uçakları ve hava savunma sistemleri satışına ilişkin belirsizlikler, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin geleceği konusunda tartışmalara yol açmıştı.