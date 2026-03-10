İran'dan İranlı kadın futbolculara "Eve dönün" çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avustralya'da iltica talebinde bulunan İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularına ülkeye geri dönmeleri çağrısında bulundu. Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 oyuncuya yönelik iltica çağrısına da tepki göstererek, "Minab kentinde düzenlenen Tomahawk saldırısında 165'ten fazla masum İranlı kız öğrenciyi katlettiler ve şimdi de onları kurtarma bahanesiyle sporcularımızı rehin almak mı istiyorlar? Bu küstahlık ve ikiyüzlülük gerçekten akıl almaz" dedi.

Bekayi ayrıca İran Kadın Milli Futbol Takımı'na seslenerek, "Endişelenmeyin, İran sizi kollarını açarak bekliyor. Eve dönün" ifadelerini kullandı.

İranlı kadın futbolcuların iltica krizi

İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, 2 Mart'ta Güney Kore ile oynanan maç öncesinde milli marşı okumadıkları gerekçesiyle İran devlet televizyonunda "hain" olarak nitelendirilmişti. Takım, üç gün sonra Avustralya'ya karşı oynanan ikinci maç öncesinde ise milli marşı okuyarak selam vermişti. İran ekibi, son olarak Filipinler'e 2-0 mağlup olarak turnuvadan elenmişti.

Bazı futbolcuların İran'a geri gönderilmeleri halinde kötü muameleye maruz kalabilecekleri yönündeki tartışmaların ardından oyuncuların Avustralya'da kalabilmesi için hükümete çağrılar yapılmıştı. Avustralya basını ise İran Kadın Milli Futbol Takımı'ndan 5 oyuncunun kafileden ayrılarak Avustralya Federal Polisi'nin korumasına alındığını ve hükümetten yardım talebinde bulunduklarını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek İranlı futbolcuların güvenliğinin ele alındığını ifade etmişti. Trump, bazı oyuncuların Avustralya'da kalabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını ve 5 sporcuya iltica hakkı tanınarak vize verildiğini aktarırken, bazı futbolcuların ise ailelerinin güvenliği konusundaki endişeleri nedeniyle İran'a dönmeyi tercih ettiğini kaydetmişti.